Гривня на межбанке удержалась на уровне 28,315 грн/$1

Курс гривни к концу торгов на межбанковском валютном рынке в четверг вернулся к итоговой отметке предыдущего дня - 28,315 грн/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 28,3 -28,33 грн/$1.

По данным интернет издания "Минфин", курс продажи украинскими банками наличной гривни в четверг снизился до 28,2 грн/$1с 28,1 грн/$1, курс покупки – до 28,6 грн/$1с 28,58 грн/$1

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 29 ноября снизился до 28,3984 грн/$1 с 28,2612 грн/$1.