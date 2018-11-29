Экономика

18:41 29.11.2018

Кабмин назначил своих представителей в набсовет Фонда энергоэффективности

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Кабмин назначил своих представителей в набсовет Фонда энергоэффективности

Кабинет министров Украины определил своими представителями в наблюдательном совете Фонда энергоэффективности замминистра финансов Юрия Гелетея, а также директора департамента экономики систем жизнеобеспечения Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Наталью Хоцяновскую.

Согласно сообщению пресс-службы Минрегиона, Ю.Гелетей будет координировать работу с государственными средствами и международными финансовыми институциями.

"В настоящее время уже сформировано большинство – четыре из пяти членов Наблюдательного совета. Ожидаем делегирования представителя от Европейского Союза", – цитирует пресс-служба слова вице-премьер-министра, министра регионального развития Геннадия Зубко.

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По его словам, в ближайшее время набсовет начнет формирование дирекции и внутренних процедур фонда.

Как сообщалось, победителями конкурсного отбора независимых членов в наблюдательный совет Фонда энергоэффективности стали Анджей Райкевич (Польша) и Юлия Сабатюк (Украина). В настоящее время осуществляется процедура подписания контракта с ними.

Набсовет фонда формируется в составе двух представителей правительства, двух независимых членов и одного представителя международных доноров. Члены наблюдательного совета избираются на пятилетний срок, а одно и то же лицо может избираться не больше трех раз подряд и только путем конкурсного отбора.

Теги: #жкх #энергоэффективность #кабмин
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