Доказанные запасы нефти и газа в США достигли рекордов в 2017г

Доказанные запасы нефти и газа в США в 2017 году достигли исторических максимумов, сообщила Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) страны, подконтрольная министерству энергетики.

По оценкам EIA, доказанные запасы нефти в США подскочили на 19,5% (6,4 млрд баррелей) - до 39,2 млрд баррелей на конец 2017 года. Предыдущий рекорд был установлен в 1970 году на отметке 39 млрд баррелей. Наибольший чистый прирост из всех штатов наблюдался в Техасе (+3,3 млрд баррелей).

Резервы природного газа увеличились на 123,2 трлн куб. футов (36,1%), до 464,3 трлн куб. футов. Предыдущий рекорд на уровне 388,8 трлн куб. футов зафиксирован в 2014 году.

В прошлом году США увеличили добычу нефти на 6% по сравнению с 2016 годом, газа - на 4%.

Во многом увеличение оценки резервов нефти и газа объясняется ростом цен в 2017 и 2018 годах: Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) позволяет причислять к доказанным запасам только те месторождения, добыча на которых рентабельна при текущем уровне цен.

"Новые рекордные уровни доказанных запасов стали возможны благодаря повышению цен на нефть и природный газ в сочетании с продолжающимся освоением сланцевых месторождений и низкопроницаемых коллекторов", - отмечает EIA.

Среднегодовая цена WTI на терминале Кушинг в штате Оклахома подскочила на 20%, с $42,59 за баррель в 2016 году до $51,03 за баррель в 2017 году. Спотовая цена газа на терминале Henry Hub в Луизиане выросла на 21%, до $2,99 за 1 млн британских термальных единиц (BTU).

Благодаря "сланцевой революции" добыча нефти в США в ноябре достигла рекордных 11,7 млн баррелей в сутки (б/с), увеличившись более чем на 120% за последнее десятилетие.