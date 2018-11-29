Экономика

18:13 29.11.2018

Руководство альянсом Renault, Nissan и Mitsubishi Motors будут осуществлять их CEO

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Генеральные директора Renault, Nissan и Mitsubishi Motors будут совместно руководить альянсом автопроизводителей, разделив обязанности, которые два десятилетия выполнял Карлос Гон, сообщает агентство Bloomberg.

Все трое "полностью едины во мнениях по вопросу направления" дальнейшего развития альянса, заявил журналистам глава Nissan Motor Co. Хирото Саикава.

В четверг прошла первая совместная встреча представителей трех компаний после ареста К.Гона, в ходе которой они подтвердили приверженность трехстороннему альянсу.

"Встреча была отличная. Мы смогли подтвердить, что мы втроем возьмем на себя руководство", - сказал Х.Саикава.

Как сообщалось, К.Гон был арестован 19 ноября японскими властями по подозрению в занижении суммы выплат, полученных им от Nissan за пять лет, в общей сложности на $44 млн, в направлявшейся регуляторам отчетности.

Почти 20 лет назад в рамках формирования альянса Renault и Nissan была придумана структура перекрестного владения акциями компаний, позднее к ним добавилась Mitsubishi. В настоящее время Nissan и правительство Франции владеют примерно по 15% акций Renault, которой принадлежат 43% акций Nissan. При этом Nissan также контролирует 34% акций Mitsubishi.

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