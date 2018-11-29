Экономика

17:42 29.11.2018

Госбюджет ежедневно недополучал около 45 млн грн из-за блокировки пунктов пропуска

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Госбюджет ежедневно недополучал около 45 млн грн из-за блокировки пунктов пропуска

Государственная фискальная служба (ГФС) оценивает потери государственного бюджета из-за блокирования пунктов пропуска на западной границе Украины собственниками автомобилей на иностранных номерах почти в 45 млн грн, львиная доля приходится на Львовскую таможню - 30 млн грн бюджетных потерь в день, сообщило ведомство на сайте.

"Из-за блокирования пунктов пропуска Волынской, Закарпатской и Львовской таможен ГФС собственниками транспортных средств на иностранной регистрации госбюджет ежедневно в среднем терял около 45 млн грн", – указывается в сообщении.

Среднедневные отчисления от указанных таможен 20 ноября составили 189 млн грн, 27 ноября – 145 млн грн, поясняет ГФС.

Как сообщалось, 25 ноября вступили в действие новые правила ввоза автомобилей с иностранной регистрацией. В тот же день собственники таких авто начали массовые протесты с блокировкой ряда пунктов пропуска. Протесты длились двое суток. 27 ноября пункты пропуска были частично разблокированы. В настоящее время все они работают в штатном режиме, отметили в ведомстве.

Теги: #госбюджет #гфс
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