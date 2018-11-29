Введение военного положения не влияет на рынок недвижимости, но может привести к ограничению спроса и инвестиций

Введение военного положения в Украине не влияет на регулирование недвижимости и земли, однако может привести к ограничению спроса и инвестиций, считает руководитель практики недвижимости и строительства DLA Piper Ukraine Наталья Кочергина.

"С юридической точки зрения введение военного положения пока не влияет на рынок. Однако сам факт его введения с психологической стороны влияет на ожидания и настроения потребителей и инвесторов, что может привести к ограничению потребительского спроса и инвестиций", – сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Н.Кочергина.

Она отметила, что в случае создания военных администраций они получают полномочия по решению земельных вопросов и выдачи градостроительных условий и ограничений. В то же время военные администрации не могут передавать земли в аренду на срок более года и изымать земли из коммунальной собственности.

Эксперт также добавила, что во исполнение указа президента Кабинет министров должен разработать и ввести план установления и обеспечения мер режима военного положения, который может предусматривать ограничения для физических и юридических лиц.

"Например, в случае объявления мобилизации в регионах, где введено военное положение, должны быть разработаны мобилизационные планы, которые могут предусматривать мобилизацию зданий и сооружений. В этом случае определенное мобилизационным планом недвижимое имущество может быть изъято из собственности на нужды обороны", – отметила Н.Кочергина.

Как сообщалось, Верховная Рада 26 ноября утвердила указ президента о введении в Украине военного положения до 14:00 26 декабря с предостережением, что он вводится в 10 из 24 областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем.