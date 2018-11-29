Доллар продолжает дешеветь к евро

Курс доллара США опускается в ходе торгов в четверг относительно евро и иены, инвесторы оценивают статданные из США и еврозоны и продолжают реагировать на заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Евро торгуется к 15:58 кв в районе $1,1376 против $1,1366 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится к указанному времени в районе 128,89 иены по сравнению со 129,21 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 113,31 иены против 113,68 иены в среду.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,11%.

Как заявил в среду председатель Федрезерва Джером Пауэлл, выступая на заседании Экономического клуба Нью-Йорка, базовая процентная ставка ФРС находится чуть ниже уровня, который можно считать нейтральным. Причем ранее он отмечал, что до нейтрального уровня базовой ставки еще далеко.

Также Дж.Пауэлл заявил, что дальнейший курс денежно-кредитной политики не предопределен и будет зависеть от макроэкономических показателей.

"Возможно, он действительно дезавуирует этим свои предыдущие, более резкие комментарии, потому что наконец решил, что материализуются такие риски, которые требуют большей осторожности после декабрьского поднятия ставки, - говорится в сообщении главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. - Кроме того, его описание политики стало гораздо менее прямым, чем обычно: начинает ли он менять стиль поведения из-за давления, вызванного заявлением Трампа о неудовлетворенности "жесткостью" ФРС?"

Кроме того, участники валютного рынка оценивают статданные из США, где доходы населения в октябре выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы подскочили на 0,6%, продемонстрировав самый значительный подъем с марта.

Аналитики ожидали повышения обоих показателей на 0,4%.

Тем временем рост потребительских цен в Германии в ноябре замедлился до 2,2% в годовом выражении по сравнению с октябрьским ростом на 2,4%, рекордным за шесть лет.