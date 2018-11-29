Банковский сектор Украины в 2018г впервые с 2013г может выйти на прибыль – Рожкова

Прибыль украинских банков за 10 месяцев 2018 года составила 14,8 млрд грн, что в семь раз выше показателя за аналогичный период 2017 года, сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Впервые с 2013 года банковский сектор может выйти на прибыльную деятельность", – написала она на своей странице в Facebook.

Е.Рожкова добавила, что в октябре банки сработали с прибылью 3,9 млрд грн.

Она отметила объективные причины возвращения сектора к прибыльности: значительный рост как процентных, так и комиссионных доходов банков.

"И, конечно, рекордно низкие расходы на формирование резервов в этом году: за 10 месяцев сектор сформировал резервы на 21,4 млрд грн, на 25% меньше г/г (год к году). Поэтому уверенно идем к положительному завершению этого года", – констатировала Е.Рожкова.

Как сообщалось, банковский сектор Украины по итогам деятельности в 2017 году получил 24,4 млрд грн чистого убытка. Убыток преимущественно сформировали ПриватБанк (Киев) и два банка с российским капиталом. В целом в 2017 году количество убыточных финучреждений сократилось до 18 с 33 по итогам 2016 года, в том числе имеющих операционный убыток до отчислений в резервы – до 14 с 23.

Количество платежеспособных банков в Украине за 2017 год сократилось до 82 с 96. В настоящее время на рынке остались 77 банков.