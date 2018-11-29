Экономика

15:29 29.11.2018

Введение военного положения не повлияет на работу Полтавской газонефтяной компании

1 мин читать
Введение военного положения не повлияет на работу Полтавской газонефтяной компании

Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas с активами в Украине заявила, что введение военного положения в стране не повлияет на работу принадлежащей ей "Полтавской газонефтяной компанией" (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС).

"Введение военного положения не затронет регион, в котором работает ПГНК – дочерняя компания, которая полностью находится в собственности JKX. Этот бизнес в Украине останется незатронутым. Совет будет продолжать внимательно следить за ситуацией", – отмечается в сообщении JKX на Лондонской фондовой бирже в четверг.

ПГНК, принадлежащая JKX, является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. Владеет пятью лицензиями на добычу и одной - на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию.

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ, Венгрии и Словакии.

Крупнейшими акционерами JKX являются также Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,47% акций, Keyhall Holding– 11,42%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,95%, Interneft Ltd – 6,6%.

Теги: #jkx
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Руководство JKX рассчитывает на конструктивные отношения с купившей почти 20% компанией Хомутынника

Компания Хомутынника конвертировала финансовые инструменты почти в 10% акций JKX

JKX завершила I полугодие с чистой прибылью $1,9 млн

Компания Хомутынника купила 20% JKX

JKX привлек KPMG к расследованию инцидента по найму юридических советников в Украине без тендера

Акционеры JKX подтвердили полномочия 4 независимых директоров компании

Руководитель "Укрнафтобуриння" "со второй попытки" вошел в совет директоров JKX

JKX за 10 мес. сократила среднесуточную добычу в Украине на 11,1%

Взыскание с Украины $12 млн в пользу JKX связано с решениями НБУ по выводу капитала и Кабмина по закупке газа промпотребителями

Высокий суд Англии отклонил апелляцию Украины на выплату в пользу JKX около $12 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Bayer рассматривает продажу активов, может уволить около 12 тыс. сотрудников

Введение военного положения не влияет на рынок недвижимости, но может привести к ограничению спроса и инвестиций

ЕБРР одобрил выделение EUR150 млн "дочке" норвежской NBT для строительства ВЭС в Херсонской области

Доллар продолжает дешеветь к евро

Банковский сектор Украины в 2018г впервые с 2013г может выйти на прибыль – Рожкова

НБУ отменил особый режим банковской системы в условиях введенного военного положения

Укрсоцбанк расширил состав набсовета до 7 лиц

Нефть перешла к уверенному росту

Госгеонедр будет выставлять спецразрешения на недропользование через площадку УЭБ

Украинский транзит газа следует сохранить наряду с "Северным потоком-2"- Меркель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА