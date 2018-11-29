Введение военного положения не повлияет на работу Полтавской газонефтяной компании

Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas с активами в Украине заявила, что введение военного положения в стране не повлияет на работу принадлежащей ей "Полтавской газонефтяной компанией" (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС).

"Введение военного положения не затронет регион, в котором работает ПГНК – дочерняя компания, которая полностью находится в собственности JKX. Этот бизнес в Украине останется незатронутым. Совет будет продолжать внимательно следить за ситуацией", – отмечается в сообщении JKX на Лондонской фондовой бирже в четверг.

ПГНК, принадлежащая JKX, является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. Владеет пятью лицензиями на добычу и одной - на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию.

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ, Венгрии и Словакии.

Крупнейшими акционерами JKX являются также Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,47% акций, Keyhall Holding– 11,42%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,95%, Interneft Ltd – 6,6%.