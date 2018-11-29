Экономика

14:57 29.11.2018

Нацбанк отозвал валютную лицензию неплатежеспособного банка "Финансовая инициатива"

2 мин читать
Нацбанк отозвал валютную лицензию неплатежеспособного банка "Финансовая инициатива"

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций, выданную ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" (Киев).

Как сообщается на веб-сайте центробанка, соответствующее решение принято в связи с нарушением лицензиатом валютного законодательства, а также нормативно-правовых актов центробанка.

"Банк "Финансовая инициатива", который 23 июня 2015 года был отнесен к категории неплатежеспособных, продолжал осуществлять обслуживание клиентов и получать в 2015-2018 гг. реестры экспортных таможенных деклараций своих клиентов по операциям, в которых отсутствует подтверждение поступления в Украину экспортной выручки на миллиарды гривень", - указано в сообщении.

Кроме того, утверждает НБУ, банк "Финансовая инициатива" в течение 2017-2018 гг. не выполнял письменные требования регулятора о предоставлении документов, которые бы позволили подтвердить надлежащее выполнение функций агента валютного контроля по операциям своих клиентов, и не допустил уполномоченных работников НБУ к проведению выездной проверки.

Национальный банк обращает внимание банков страны на необходимость неукоснительного соблюдения требований валютного законодательства при проведении как собственных валютных операций, так и валютных операций своих клиентов.

ПАО "КБ "Финансовая инициатива" основан в 2005 году. Его 100%-ным бенефициаром по состоянию на март 2015 года через Quickcom Limited и ООО "Инвест-Сервис" являлся Олег Бахматюк, который также являлся крупнейшим акционером ВиЭйБи Банка.

НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк, а в июне 2015 года признал неплатежеспособным банк "Финансовая инициатива".

Теги: #нацбанк #финансовая_инициатива
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Курс гривни на межбанке к полудню подскочил на 15 копеек

НБУ на минувшей неделе приобрел $52,7 млн

НБУ попросил банки наполнить банкоматы наличными - источник

НБУ обсуждает с топ-менеджерами банков работу системы в случае введения военного положения

НБУ срочно собирает глав крупнейших банков ввиду возможного введения военного положения

Возможное решение о военном положении никак не повлияет на работу банков – глава НБУ

Глава Совета НБУ предлагает возвратиться к госрегулированию цен и снизить ставку НДС на продукты

НБУ настаивает на ускорении расследования преступлений бывшего руководства его КНПФ

НБУ обнародовал ответы на наиболее волнующие вопросы участников небанковского финрынка связанные с возможной сменой регулятора

НБУ отозвал лицензии у БМ Банка и исключил его из реестра банков

ПОСЛЕДНЕЕ

Введение военного положения не повлияет на работу Полтавской газонефтяной компании

Укрсоцбанк расширил состав набсовета до 7 лиц

Нефть перешла к уверенному росту

Госгеонедр будет выставлять спецразрешения на недропользование через площадку УЭБ

Украинский транзит газа следует сохранить наряду с "Северным потоком-2"- Меркель

Fiat вложит EUR5 млрд в оживление итальянского автопрома

Таможни за 4 дня оформили по новым правилам 15 авто на еврономерах, в бюджет перечислено 890 тыс. грн

Украина и Тунис согласовали ветеринарный сертификат на экспорт мяса птицы

Ford повысит производительность заводов в США, сохранив численность персонала

Нефть обновляет минимумы с 2017г, Brent опустилась ниже $58 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА