Нацбанк отозвал валютную лицензию неплатежеспособного банка "Финансовая инициатива"

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций, выданную ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" (Киев).

Как сообщается на веб-сайте центробанка, соответствующее решение принято в связи с нарушением лицензиатом валютного законодательства, а также нормативно-правовых актов центробанка.

"Банк "Финансовая инициатива", который 23 июня 2015 года был отнесен к категории неплатежеспособных, продолжал осуществлять обслуживание клиентов и получать в 2015-2018 гг. реестры экспортных таможенных деклараций своих клиентов по операциям, в которых отсутствует подтверждение поступления в Украину экспортной выручки на миллиарды гривень", - указано в сообщении.

Кроме того, утверждает НБУ, банк "Финансовая инициатива" в течение 2017-2018 гг. не выполнял письменные требования регулятора о предоставлении документов, которые бы позволили подтвердить надлежащее выполнение функций агента валютного контроля по операциям своих клиентов, и не допустил уполномоченных работников НБУ к проведению выездной проверки.

Национальный банк обращает внимание банков страны на необходимость неукоснительного соблюдения требований валютного законодательства при проведении как собственных валютных операций, так и валютных операций своих клиентов.

ПАО "КБ "Финансовая инициатива" основан в 2005 году. Его 100%-ным бенефициаром по состоянию на март 2015 года через Quickcom Limited и ООО "Инвест-Сервис" являлся Олег Бахматюк, который также являлся крупнейшим акционером ВиЭйБи Банка.

НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк, а в июне 2015 года признал неплатежеспособным банк "Финансовая инициатива".