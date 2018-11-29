Нефть перешла к уверенному росту

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг перешли от активного снижения к уверенному росту и восстанавливаются с минимальных отметок с октября 2017 года.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:33 кв подорожали на $0,77 (1,31%) - до $59,53 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,81 (1,61%) - до $51,10 за баррель.

Россия все больше убеждается в необходимости сокращения добычи нефти вместе с ОПЕК, сообщило Thomson Reuters со ссылкой на анонимные источники в отрасли. Министр энергетики РФ Александр Новак обсудил снижение добычи с главами российских нефтяных компаний.

"Главной мыслью встречи была необходимости снижения Россией (нефтедобычи - ИФ). Вопрос теперь в сроках и объемах", - сказал один из источников.

Комментариев от Минэнерго и российских нефтяников пока не было.