Госгеонедр будет выставлять спецразрешения на недропользование через площадку УЭБ

Государственная служба геологии и недр будет вносить предложения по продаже на электронных аукционах " ProZorro.Продажи" специальных разрешений на пользование недрами через площадку "Украинской энергетической биржи", сообщила пресс-служба Госгеонедр.

Соответствующий договор между ведомством и УЭБ был подписан в среду, 28 ноября.

Введение системы электронных аукционов через систему " ProZorro.Продажи" на площадке "Украинской энергетической биржи" обеспечит новый уровень качества обслуживания потенциальных недропользователей, утверждают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Госгеонедр подписал договор с ГП "Прозорро. Продажи" о реализации экспериментального проекта по продаже через электронные аукционы специальных разрешений на недропользование. Планируется, что первые 10 лотов будут выставлены в начале декабря.

Как сообщалось, 24 октября 2018 года вступил в силу временный порядок реализации экспериментального проекта по внедрению электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами. В соответствии с этим порядком продажа спецразрешений осуществляется исключительно через электронные аукционы.

Пилотный проект, целью которого является проверка эффективности открытых электронных аукционов в сфере разрешений на пользование недрами, продлится до 1 декабря 2019 года, после чего Госгеонедр должна предоставить предложения по дальнейшему развитию проекта.

Госгеонедр определила в пределах девяти областей перечень из 30 участков, спецразрешения на пользование которыми будут подлежать продаже через электронные аукционы. Соответствующие документы по этим участкам направлены для согласования в облсоветы.