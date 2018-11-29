Экономика

13:53 29.11.2018

Ford повысит производительность заводов в США, сохранив численность персонала

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Ford повысит производительность заводов в США, сохранив численность персонала

Ford Motor Co. реорганизует производство в США с тем, чтобы снизить затраты, увеличить выпуск больших внедорожников, но при этом сохранить численность персонала.

Концерн сократит число смен на предприятиях в Мичигане и Кентукки, где выпускают модели, не пользующиеся высоким спросом, но переведет около 1150 сотрудников на другие заводы, пишет агентство Bloomberg.

На заводе в Луисвилле, крупнейшем городе Кентукки, где собирают Escape и Lincoln MKC, с весны будет две смены вместо трех. При этом 500 работников перейдут на другой завод Ford в том же городе, чтобы увеличить производство внедорожников Lincoln Navigator и Ford Expedition.

Розничные продажи Expedition подскочили на 36% в этом году, Navigator - на 80%.

Во Флэт-Роке (Мичиган) количество смен сократится с двух до одной. Завод выпускает плохо продающиеся модели Mustang и Lincoln Continental.

Теги: #сша #ford #персонал
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