Ford повысит производительность заводов в США, сохранив численность персонала

Ford Motor Co. реорганизует производство в США с тем, чтобы снизить затраты, увеличить выпуск больших внедорожников, но при этом сохранить численность персонала.

Концерн сократит число смен на предприятиях в Мичигане и Кентукки, где выпускают модели, не пользующиеся высоким спросом, но переведет около 1150 сотрудников на другие заводы, пишет агентство Bloomberg.

На заводе в Луисвилле, крупнейшем городе Кентукки, где собирают Escape и Lincoln MKC, с весны будет две смены вместо трех. При этом 500 работников перейдут на другой завод Ford в том же городе, чтобы увеличить производство внедорожников Lincoln Navigator и Ford Expedition.

Розничные продажи Expedition подскочили на 36% в этом году, Navigator - на 80%.

Во Флэт-Роке (Мичиган) количество смен сократится с двух до одной. Завод выпускает плохо продающиеся модели Mustang и Lincoln Continental.