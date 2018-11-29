"Нафтогаз" обнародовал оригиналы решений Стокгольмского арбитража

НАК "Нафтогаз Украины" впервые обнародовал оригиналы решения Стокгольмского арбитража по контрактам с "Газпромом" (РФ), сообщила компания в своем пресс-релизе.

"Учитывая значительный общественный интерес и многочисленные запросы о раскрытии деталей процесса в Стокгольме, НАК "Нафтогаз Украины" впервые публикует оригиналы окончательных решений международного арбитража по контрактам на поставку и транзит газа", – сказано в заявлении компании.

При этом, некоторые части решений Стокгольмского арбитража остаются закрытыми из-за требований конфиденциальности по контрактам между "Нафтогазом" и "Газпромом" от 2009 года.

Решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по контракту на поставку газа

Решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по контракту на транзит газа

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