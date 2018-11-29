KfW может выделить EUR150 млн на ремонт дорог на Донбассе и волнорез в Одесском морпорту

Немецкий государственный банк развития (KfW) может выделить Украине EUR60 млн на завершение строительства волнореза и осуществление работ по углублению акватории Одесского порта и EUR 90 млн на проведение капитального ремонта дороги Н08 Запорожье – Мариуполь и восстановление дороги Н32 Покровск-Бахмут-Михайловка.

"Переговоры с KfW по кредиту: EUR 60 млн для завершения строительства волнореза в порту "Одесса" и EUR 90 млн на капитальный ремонт дорог Н08 Запорожье – Мариуполь", - написал на своей странице в Facebook заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань.

В то же время на сайте Министерства инфраструктуры отмечается, что его глава Владимир Омелян подтвердил заинтересованность Украины в привлечении кредитных средств Федеративной Республики Германия в размере EUR150 млн (кредит KfW), предусмотренных на восстановление транспортной инфраструктуры в восточных регионах Украины. В частности, Мининфраструктуры планирует реализовать следующие проекты: "строительство волнореза и осуществление работ по углублению акватории Одесского порта"; "ремонт национальной дороги Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье (через Кременчуг) – Мариуполь на участке дороги "Запорожье – Мариуполь" и "восстановление и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги государственного значения Н-32 Покровск – Бахмут – Михайловка".

По данным Мининфраструкутуры, немецкая сторона также выразила заинтересованность принять участие в модернизации электровозов АО "Укрзализныця" и в электрификации железной дороги, в частности, на юге Украины, возле портов.

Помимо этого по результатам переговоров с немецкой стороной Украина получит дополнительные 20 тыс. двусторонних разрешений на автоперевозки, которые будут действительны до конца января 2019 года.

Кроме того, стороны согласились рассмотреть возможность увеличения квоты разрешений на 2019 год.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в марте одобрил подписание соглашение с KfWо получении EUR9 млн финансовой поддержки на развитие социальной инфраструктуры. Реализация акта позволит получить поддержку от правительства Германии в рамках двустороннего сотрудничества по направлению "Восстановление на востоке Украины".