Кабмин изменил сроки реализации некоторых проектов по развитию атомно-промышленного комплекса

Кабинет министров Украины внес изменения в сроки реализации некоторых мероприятий плана по реализации концепции развития атомно-промышленного комплекса до 2020 года.

Согласно распоряжению, утвержденному на заседании правительства в среду, изменения в план мероприятий по реализации концепции (№1021-р от 27 декабря 2017 года) касаются, в частности, Апрельского месторождения урановых руд.

В соответствии с предыдущей редакцией плана, на второй квартал 2020 года было определено строительство и введение в эксплуатацию предприятия на базе Апрельского месторождения. Внесенные изменения переносят начало строительства на третий квартал того же года.

На третий квартал 2020 года (с первого квартала 2018 года) перенесен также ориентировочный срок рассекречивания балансовых запасов месторождения. Такое решение было принято на основании того, что буровая разведка месторождения, осуществляемая КП "Кировгеология", будет завершена только в 2020 году.

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Срок определения источников и механизма привлечения инвестиций для разработки проекта и строительства предприятия на базе Апрельского уранового месторождения перенесен со второго квартала этого года на четвертый квартал 2020 года.

Изменения также коснулись инвестпроекта по развитию производственных мощностей Новоконстантиновской шахты, где осуществляется добыча урановых руд. Так, с первого на четвертый квартал 2018 года перенесен срок госэкспертизы строительства пускового комплекса шахты. Завершение строительства и введение в эксплуатацию намечено на четвертый квартал 2020 года.