Экономика

12:13 29.11.2018

Гройсман обсудит с министром экономики Германии управление украинской ГТС и "Северный поток – 2"

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Гройсман обсудит с министром экономики Германии управление украинской ГТС и "Северный поток – 2"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен обсудить с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером вопросы совместного управления украинской газотранспортной системой (ГТС), строительства газопровода "Северный поток-2", а также внедрения программ энергоэффективности.

"Встретился с Министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером. Есть много тем для переговоров. Среди них - совместное управление украинской ГТС, "Северный поток-2", программы энергоэффективности", - написал В.Гройсман в своем микроблоге в соцсети Twitter в четверг.

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Теги: #гтс #газ #северный_поток_2 #гройсман #германия
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