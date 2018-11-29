Экономика

12:10 29.11.2018

Датская JYSK расширит сеть в Украине до 46 магазинов

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Датская JYSK расширит сеть в Украине до 46 магазинов

ООО "Юск Украина" (Киев), развивающее в Украине сеть магазинов мебели и товаров для дома JYSK группы компаний Jysk Group (Дания) откроет новый магазин в Хмельницком, расширив, таким образом, сеть в Украине до 46 магазинов.

Согласно пресс-релизу компании, магазин площадью 1,043 тыс. кв. м откроется в Хмельницком 6 декабря и разместится на ул. Каменецкая, 21 в торгово-развлекательном гостиничном комплексе "Лыбидь Плаза". Он станет третьим магазином сети JYSK в Хмельницком и 46-м - в Украине.

"В Хмельницком мы открываем уже третий магазин, что свидетельствует о большом спросе на товар бренда JYSK. Первые два магазина появились в помещении "Фуршет" и ТЦ Woodmall. Новый JYSK заработает в формате 3.0 в самом центре города", – цитируется в сообщении исполнительный директор JYSK в Украине Евгений Иваница.

Как отмечается в сообщении, в магазине будет представлена мебель, матрацы, текстиль для дома и декор.

Как сообщалось, ООО "Юск Украина" планирует в 2018 году открыть до 12 новых торговых точек в стране.

Сеть JYSK начала развиваться в Украине в 2004 году. По состоянию на 29 ноября 2018 года сеть представлена 46 магазинами в 20 городах, а также онлайн-магазином.

На международном рынке сеть JYSK насчитывает более 2,5 тыс. магазинов в 50 странах мира, преимущественно в Европе.

Теги: #магазины #jysk
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