Экономика

12:09 29.11.2018

Приватизация ГТС приведет к монополизации рынка энергоносителей – "Наш край"

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Приватизация ГТС приведет к монополизации рынка энергоносителей – "Наш край"

Приватизация газотранспортной системы (ГТС) Украины приведет к окончательной монополизации рынка энергоносителей и повышению цены на газ для населения, заявил депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов, комментируя снижение стоимости ГТС руководством НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщает пресс-служба партии, С.Шахов отметил, что общество настораживают темпы "подготовки" ГТС к передаче в частные руки. "Руководство "Нафтогаза", очевидно, готовясь к приватизации газотранспортной системы, за четыре года снизило оценку ГТС с 25-30 миллиардов долларов до 14 миллиардов. Скорее всего, продать "трубу" собираются своим "инвесторам" из числа олигархов, которые уже контролируют почти все облгазы. Осталось забрать за копейки ГТС. После этого государство потеряет контроль над стратегическим для страны сектором экономики, а люди получат еще дороже газ", – сказал он.

Народный депутат считает, что приватизация ГТС даст олигархам ключевой рычаг влияния на страну. "Олигархи получат последний и важнейший инструмент энергетического шантажа – возможность отключения от газа не только города, но и всю страну", – пояснил С.Шахов.

Партия "Наш край" выступает категорически против передачи газовой трубы олигархам за бесценок, заявил он.

"Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев признал, что ГТС – стабильный бизнес, который может приносить доход $3-5 млрд в год. Поэтому отделение ГТС от "Нафтогаза" надо проводить не в пользу олигархов, а в интересах страны. "Трубой" должно управлять госпредприятие. Подоходный стратегический объект должен принадлежать всем украинцам", – резюмировал С.Шахов.

Теги: #приватизация #энергоносители #гтс #шахов #наш_край
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