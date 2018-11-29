Цена нефти WTI опустилась ниже $50 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению на торгах в четверг, стоимость WTI опустилась ниже $50 за баррель впервые с октября 2017 года.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) по данным на 10:55 квсоставляет $49,56 за баррель, что на $0,73 (1,45%) ниже уровня предыдущей сессии.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $57,57 за баррель, что на $1,19 (2,03%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.