Экономика

11:16 29.11.2018

SkyUp увеличил парк до четырех судов

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SkyUp увеличил парк до четырех судов

Авиакомпания SkyUp пополнила свой флот третьим Boeing 737-800 NG на 189 мест, выпущенным в 2013 году, который увеличил авиапарк компании до четырех судов.

"Вечером 28 ноября в аэропорту "Киев" совершил посадку четвертый самолет украинского лоукоста SkyUp Airlines — Boeing 737-800", — сообщил на своей странице в Facebook международный аэропорт "Киев" им.Сикорского с четверг.

Помимо Boeing 737-800 NG в парке SkyUp один Boeing 737-700 NG на 149 мест, а к концу декабря авиакомпания ожидает еще по одному самолету этих двух модификаций.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp! Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018.

В октябре 2018 года авиакомпания SkyUp получила сертификат ТСО, позволяющий осуществлять полеты в 28 стран Европейского Союза, а также в Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн, а в конце декабря планирует начать регулярные рейсы.

Теги: #skyup #авиакомпания
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Интерфакс-Украина
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