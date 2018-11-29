Экономика

11:01 29.11.2018

ГФС в 2016-2018гг выдала 200 тыс. сертификатов для экспорта украинских товаров в ЕС

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ГФС в 2016-2018гг выдала 200 тыс. сертификатов для экспорта украинских товаров в ЕС

Государственная фискальная служба (ГФС) отчиталась относительно выдачи в период 2016-2018 гг. 200 тыс. сертификатов для экспорта в ЕС товаров украинского происхождения, сообщило ведомство в среду.

Согласно сообщению на сайте ГФС, наибольшую часть сертификатов выдано для перевозки товаров в Польшу – 57,28 тыс. шт. (29%), Германию – 27,355 тыс. шт. (14%), Румынию – 14,81 тыс. шт. (7%), Италию – 10,5 тыс. шт. (5%).

Двухтысячный сертификат 27 ноября оформила Львовская таможня на кожаные чехлы для автомобилей, предназначенные для экспорта в Польщу, отметили в ГФС.

Сертификат предназначен для подтверждения при ввозе в ЕС того, что товары украинского происхождения соответствуют правилам преференционного происхождения при применении преференционных ставок ввозной пошлины.

Срок действия документа – четыре месяца.

Теги: #ес #экспорт #гфс
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