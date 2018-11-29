"Кернел" в І кв. 2019 ФГ получил $75,5 млн чистой прибыли

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, в первом квартале 2019 финансового года (ФГ, июль-2018 - июнь-2019), получил $75,5 млн чистой прибыли против $22,8 млн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Согласно финансовому отчету компании на сайте, ее выручка в июле-сентябре 2019 ФГ увеличилась в 2,1 раза – до $1 млрд 140,3 млн.

Операционная прибыль "Кернела" увеличилась в 3,3 раза - до $82 млн, EBITDA – в 2,2 раза, до $101 млн. Рост EBITDA компания объясняет в первую очередь результатами растениеводства, поддерживаемыми вкладом сегментом инфраструктуры и торговли.

По данным компании, доход группы от переработки масличных уменьшился на 26% - до $274,7 млн, от инфраструктурного сегмента и продаж в июле-сентябре 2018 ФГ вырос в 5,7 раза, до $857,4 млн, от растениеводства – сократился почти вдвое, до $8,1 млн.

Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,5 (для сравнения: 2,8 по итогам 2018 ФГ, 1,7 – в І кв. 2019 ФГ).

В первом квартале 2019 ФГ группа продала два зерновых элеватора в Тернопольской и Киевской областях (стоимость чистых активов – $1,3 млн), а также завод по переработке масличных в Николаевской области (стоимость чистых активов – $14,4 млн).

"Кернел" – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский, который в октябре-декабре 2017г увеличил свою долю с 38,13% до 39,47% (32,344 млн акций). Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".