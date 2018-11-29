Госказначейство 28 ноября перечислило 2,7 млрд грн возмещения НДС

Государственная казначейская служба (ГКСУ) 28 ноября перечислила 2,714 млрд грн бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), свидетельствуют данные на ее сайте.

При этом отчисления ГКСУ в счет возмещения НДС 26 ноября составили 3,5 млрд грн, 27 ноября – 2,7 млрд грн.

По итогам января-октября 2018 года НДС был возмещен на сумму 107,9 млрд грн, что на 11% выше прошлогоднего показателя за этот период. Октябрьское возмещение составило 10,3 млрд грн по сравнению с 12,46 млрд грн в сентябре-2018.