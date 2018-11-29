Рынки акций Европы не показали единой динамики

Европейские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам сессии в среду в ожидании новых сигналов относительно торговых отношений США и Китая, бюджетного плана Италии на 2019 год и Brexit.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,04% - до 348,55 пункта.

Британский индекс FTSE 100 и итальянский FTSE MIB опустились на 0,2%, германский DAX - на 0,1%. Французский CAC 40 не изменился, испанский IBEX 35 вырос на 0,2%.

В центре внимания рынка саммит G20, который стартует в Буэнос-Айресе в пятницу. Трейдеры возлагают надежды на встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, рассчитывая, что это снизит напряженность в отношении двух стран. Д.Трамп и Си Цзиньпин планируют встретиться в субботу на полях саммита для обсуждения ситуации в торговой сфере.

"Политика решает практически все, - отмечает аналитик Danske Markets Sweden Маттиас Сандлинг. - Это торговые переговоры США и Китая, это Brexit, это бюджет Италии, и это Федрезерв. Любой сигнал, касающийся этих сфер, задает тенденцию на рынке на весь день".

Правительство Италии может пойти на уступки Еврокомиссии и внести поправки в бюджет для сокращения дефицита до 2,2-2,3% ВВП, заявил в интервью агентству Bloomberg Армандо Сири, главный советник по экономике вице-премьера Маттео Сальвини.

Тем не менее, власти Италии по-прежнему намерены провести социальные и пенсионные реформы, требующие крупных бюджетных расходов, до Рождества, отметил А.Сири.

Нынешний проект бюджета предусматривает дефицит на уровне 2,4% ВВП, и он не был одобрен Еврокомиссией.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью местной газете Corriere della Sera подтвердил, что власти страны придерживаются заявленного плана бюджетных расходов.

Он рассказал, что в беседе с еврокомиссаром по экономическим и финансовым вопросам Пьером Московиси обозначил вопрос социальной стабильности в качестве приоритета для правительства Италии. "Социальная стабильность более важна, чем финансы. Стоит только посмотреть на протесты "желтых жилетов" во Франции", - сказал Дж.Конте, подчеркнув, что переговоры с ЕС "не будут легкими".

Курс ценных бумаг Danske Bank вырос на 0,7%. Датская прокуратура в среду предъявила банку предварительные обвинения в нарушении законодательства страны о борьбе с отмыванием денег по четырем пунктам.

Акции Deutsche Bank подешевели на 1%. По данным Bloomberg, банк рассматривает возможность замены топ-менеджеров, отвечающих за контакты с регуляторами. Своих постов могут лишиться директор по нормативно-правовым вопросам Сильвия Матерат и Том Патрик, возглавляющий американское подразделение банка.

Стоимость бумаг LafargeHolcim Ltd. опустилась на 1,7%. Франко-швейцарский производитель строительных материалов ожидает, что проводимая им реорганизация операций с целью упрощения структуры компании поддержит ее прибыль в следующем году. По оценкам LafargeHolcim, темпы роста EBITDA в следующем году составят не менее 5% по сравнению с 3-5% в 2018 году.

Акции Deutsche Telekom потеряли в цене 0,6% на торгах в среду, Tele2 - 1,3%. Накануне Еврокомиссия одобрила сделку по покупке нидерландским подразделением Deutsche Telekom - T-Mobile NL - бизнеса Tele2 в Нидерландах - Tele2 NL. Слияние двух компаний приведет к созданию третьего по величине оператора связи в Нидерландах, отмечают в ЕК.

Котировки акций Continental AG упали почти на 5%, так как финдиректор компании прогнозирует ухудшение конъюнктуры в 2019 году.