Экономика

22:07 28.11.2018

Глава "Нафтогаза" допускает отказ "Газпрома" подписывать долгосрочный контракт на транзит и переход к бронированию мощности на общих условиях

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Глава "Нафтогаза" допускает отказ "Газпрома" подписывать долгосрочный контракт на транзит и переход к бронированию мощности на общих условиях

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допускает отказ ПАО "Газпром" (РФ) подписывать долгосрочный контракт на транзит через газотранспортную систему (ГТС) Украины с началом работы на общих условиях, бронируя мощности на определенный срок.

""Газпром" может в принципе не подписывать контракта с украинской стороной. В конце 2019 года "Газпром" может прийти к украинскому оператору ГТС, который на тот момент должен быть полностью подготовлен к отделению от группы "Нафтогаз", и просто заказать услуги, как это сейчас делают другие шипперы (заказчики услуг транспортировки - ИФ)", - сказал он в эфире "5 канала" в среду вечером.

"Это будет означить, что он будет оплачивать тот же тариф, который оплачивают все остальные на общих условиях. Он может забронировать объем транзита газа, к примеру, на 2020 год, или на полгода, или на месяц, воспользовавшись таким механизмом", - пояснил глава НАК.

А.Коболев вновь выразил мнение, что "Газпром" затягивает переговоры с "Нафтогазом" по подписанию контракта на транзит газа через ГТС Украины вследствие политического указания дождаться завершения президентских выборов в стране.

Как сообщалось, пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе – 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.

Теги: #нафтогаз #газпром #коболев
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