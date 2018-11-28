Прокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег

Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении.

Как говорится в сообщении Danske Bank, государственный прокурор Дании по особо тяжким экономическим и международным преступлениям обвинил финансовую организацию по итогам расследования, начатого в августе этого года.

Обвинения касаются периода с 1 февраля 2007 года до конца января 2016 года. Под подозрением оказались практически все транзакции резидентов в эстонском подразделении Danske Bank за этот период на сумму 200 млрд евро.

"Мы ожидали предварительных обвинений от прокуратуры в связи с результатами и заключениями по итогам расследования, которые мы представили в сентябре этого года. В наших интересах полностью расследовать это дело, и мы, конечно, будем сотрудничать с прокуратурой", - заявил исполняющий обязанности CEO банка Йеспер Нильсен.

Расследования в отношении Danske Bank также проводят регуляторы ЕС и США. Масштабы отмывания денег через эстонское подразделение банка входят в число крупнейших подобных историй в мире.

Danske Bank - крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. Штаб-квартира находится в Копенгагене. Филиалы Danske Bank Group осуществляют банковскую деятельность в 14 странах мира.