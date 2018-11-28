"Нафтогаз" заявил об отсутствии полномочий у СП проводить аудит компании

Счетная палата (СП) не имеет полномочий на проведение аудита эффективности НАК "Нафтогаз Украины", поскольку компания не входит в перечень объектов, проверку которых может осуществлять аудитор, заявили в НАК.

"Счетная палата Украины не имеет законных оснований требовать проведения на объектах "Нафтогаза" аудита эффективности состояния планирования и своевременности поступления дивидендов в государственный бюджет", – отмечается в заявлении компании.

Так, в соответствии с законом "О Счетной палате", "Нафтогаз" не относится к перечню объектов, аудит которых может осуществлять СП, поскольку НАК не является центральным органом исполнительной власти, реализующим налоговую и таможенную политику, а также не несет ответственности за взимание поступлений в государственный бюджет.

"Учитывая ст. 19 Конституции Украины, согласно которой "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством", а также то, что органы государственной власти обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способами, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины, "Нафтогаз" считает требование СП о проведении аудита не соответствующим законодательству", – говорится в сообщении.

Кроме того в НАК уточняют, что постоянную проверку ее финансово-хозяйственной деятельности осуществляет Государственная аудиторская служба (ГАСУ), а также Государственная фискальная служба (ГФС). Данным ведомствам постоянно предоставляются все необходимые для проверки документы.

В настоящее время, в частности, проводится плановая проверка ГАСУ за период с 1 апреля 2017 года по 30 сентября 2018 года. Также продолжаются две проверки ГФС: плановая – за период с 1 января 2015 года по 30 июня 2018, внеплановая – за март 2018.

Как сообщалось, глава аудитора Валерий Пацкан в ходе правительственного заседания в среду заявил об отказе "Нафтогаза" допустить представителей СП к проверке компании. На этом фоне он обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой повлиять на данную ситуацию.