Экономика

13:43 28.11.2018

Курс гривни на межбанке к полудню подскочил на 15 копеек

1 мин читать
Курс гривни на межбанке к полудню подскочил на 15 копеек

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду к 12:00 кв подскочил до 28,285 грн/$1 с 28,1375 грн/$1 по итогам предыдущего дня.

По данным дилеров коммерческих банков, котировки к указанному времени составляли 28,27-28,3 грн/$1.

По данным интернет-издания "Минфин", наличный курс в банках в среду вырос на 10 коп. – до 28,1 грн/$1, при продаже банку валюты, и на 22 коп. - до 28,8 грн/$1, при покупке у банка валюты.

Национальный банк Украины уверяет, что наблюдаемая ситуация на наличном валютном рынке является психологической реакцией на негативный новостной фон.

"Мы ожидаем, что после ослабления давления психологического фактора конкуренция среди участников рынка способствует уменьшению маржи на проведение операций по обмену валюты, и курс гривни на наличном рынке вновь вернется к рыночному уровню, определенному фундаментальными факторами", - сообщил Национальный банк на своей странице в соцсети Facebook.

Теги: #курс #нацбанк #гривня
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Курс гривни на межбанке во вторник снизился

Доллар стабилен к евро и иене

Введение военного положения приведет к дополнительному давлению на курс гривни, но глубокой девальвации не будет

Курс гривни продолжает снижаться

НБУ на минувшей неделе приобрел $52,7 млн

НБУ попросил банки наполнить банкоматы наличными - источник

НБУ обсуждает с топ-менеджерами банков работу системы в случае введения военного положения

НБУ срочно собирает глав крупнейших банков ввиду возможного введения военного положения

Возможное решение о военном положении никак не повлияет на работу банков – глава НБУ

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,75 грн/$1

ПОСЛЕДНЕЕ

На большинстве украинских маршрутов не хватит пассажиров для одновременной работы трех и более крупных авиакомпаний - эксперт

Кабмин утвердил порядок профаттестации управляющих многоквартирными домами

Авиакомпании и аэропорты вложили в кибербезопасность $3,9 млрд в 2018 г. - SITA

Правоохранители провели обыски в филиалах "Укргазвыдобування"

"Нафтогаз" отказал Счетной палате в доступе к материалам компании

"Укрнафтобуриння" Коломойского и Хомутынника намерено участвовать в приватизации "Центрэнерго"

ФГВФЛ ввел в ВТБ Банк временную администрацию

Остаться в ЕС было бы лучше для британской экономики, считает глава Минфина

НКРЭКУ изъяла из тарифа "Укрэнерго" сэкономленные компанией на закупках 215 млн грн

"Укрзализныця" с 15 декабря по 15 января 2019г запретила возврат билетов по интернету

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА