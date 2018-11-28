Курс гривни на межбанке к полудню подскочил на 15 копеек

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду к 12:00 кв подскочил до 28,285 грн/$1 с 28,1375 грн/$1 по итогам предыдущего дня.

По данным дилеров коммерческих банков, котировки к указанному времени составляли 28,27-28,3 грн/$1.

По данным интернет-издания "Минфин", наличный курс в банках в среду вырос на 10 коп. – до 28,1 грн/$1, при продаже банку валюты, и на 22 коп. - до 28,8 грн/$1, при покупке у банка валюты.

Национальный банк Украины уверяет, что наблюдаемая ситуация на наличном валютном рынке является психологической реакцией на негативный новостной фон.

"Мы ожидаем, что после ослабления давления психологического фактора конкуренция среди участников рынка способствует уменьшению маржи на проведение операций по обмену валюты, и курс гривни на наличном рынке вновь вернется к рыночному уровню, определенному фундаментальными факторами", - сообщил Национальный банк на своей странице в соцсети Facebook.