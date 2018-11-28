Экономика

13:10 28.11.2018

Кабмин утвердил порядок профаттестации управляющих многоквартирными домами

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Кабмин утвердил порядок профаттестации управляющих многоквартирными домами

Кабинет министров Украины утвердил порядок профессиональной аттестации для управляющих жилыми многоквартирными домами.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, в штате управляющей компании юрлица или физлица-предпринимателя должен быть как минимум один сотрудник, аттестованный по квалификационным требованиям профессии "менеджер (управляющий) жилого дома (группы домов)". Аттестация платная, проводится путем экзамена. Стоимость услуги определяется на договорной основе.

Аттестация проводится учреждениями, получившие аккредитацию в Национальном агентстве по аккредитации в сфере сертификации персонала.

Согласно документу, аттестация управляющих позволит увеличить количество квалифицированных менеджеров многоквартирных домов и содержать в надлежащем состоянии внутренние системы жилых зданий.

Теги: #осмд #аттестат #управление #кабмин
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