Экономика

12:39 28.11.2018

Правоохранители провели обыски в филиалах "Укргазвыдобування"

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Правоохранители провели обыски в филиалах "Укргазвыдобування"

 Правоохранительные органы провели обыски в филиалах АО "Укргазвыдобування" (УГВ), в частности в газовопромышленном управлении "Львовгазвыдобування" и управлении строительно-монтажных работ "Укргазспецбудмонтаж", сообщила пресс-служба компании.

Обыски были проведены в соответствии с ходатайством следователей Главных управлений национальной полиции Полтавской, Харьковской и Львовской областей.

"Во время следственных действий был изъят ряд документов, касающихся сотрудничества филиалов УГВ с контрагентами по закупке работ, товаров и услуг, а также техническая документация. Со своей стороны филиалы УГВ сотрудничают с представителями правоохранительных органов", – говорится в заявлении компании.

В УГВ также уточнили, что сама копания и ее филиалы работают в штатном режиме.

Теги: #укргазвидобування #обыски
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