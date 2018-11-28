Остаться в ЕС было бы лучше для британской экономики, считает глава Минфина

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд считает, что с чисто экономической точки зрения "определенно лучшим решением" для страны было бы ее сохранение в составе ЕС.

"Если смотреть исключительно с точки зрения экономики, то исследования показывают, что сохранение членства в Европейском союзе принесло бы больше экономической выгоды, но ненамного", - сказал он в эфире британской телерадиокорпорации Би-би-си.

В то же время, по мнению министра, "предложенный премьер-министром план предполагает почти такие же преимущества, как и отказ от Brexit", и это лучший путь при условии, что Лондон не откажется от выхода из ЕС.

Глава Минфина опроверг слухи о том, что он подталкивает парламентариев в преддверии назначенного на 11 декабря голосования по проекту соглашения между Лондоном и Брюсселем к отказу от предложенного Терезой Мэй плана об условиях выхода из ЕС. "Я не пытаюсь никого напугать", - подчеркнул Ф.Хаммонд.