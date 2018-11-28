НКРЭКУ изъяла из тарифа "Укрэнерго" сэкономленные компанией на закупках 215 млн грн

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изъяла из тарифа НЭК "Укрэнерго" сэкономленные на закупках в 2017 году 215,172 млн грн, что приведет к ухудшению финпоказателей госпредприятия и его отчислений в госбюджет.

Согласно сообщению пресс-службы "Укрэнерго", в результате комиссия на заседании во вторник снизила тариф предприятия на передачу за декабрь 2018 года до 3,45 коп./кВт-ч.

По ее данным, предприятие только 4 сентября текущего года получило от регулятора разрешение на использование сэкономленных на закупках 215,17 млн грн и обязательство до 1 октября предоставить пакет необходимых документов по изменениям в инвестпрограмму.

"Укрэнерго" уже 21 сентября предоставило НКРЭКУ всю необходимую информацию, включая согласование облгосадминистраций и Минэнергоугля во время общественных слушаний. В то же время 24 октября стало известно, что предоставленные компанией согласования не устроили комиссию, которая потребовала отдельного письма согласования изменений от профильного министерства.

В результате комиссия изъяла из тарифа "Укрэнерго" 215,172 млн, которые на тот момент уже были проинвестированы в проекты по строительству и модернизации энергетической инфраструктуры.

По словам главы НЭК Всеволода Ковальчука, изъятие этой суммы из инвестиционной программы является необоснованным решением, в результате которого снизятся финпоказатели предприятия и его отчисления в госбюджет.

"Фактически речь идет о перераспределении средств между участниками энергорынка. Эти средства должны были быть направлены на дофинансирование переходных стратегических объектов, важных для всей отрасли. Беспокоит, что это решение не приведет к уменьшению оптовых цен на электроэнергию и никак не отразится на платежках конечных потребителей, но негативно повлияет на показатели валового дохода и прибыли компании, ее отчислений в госбюджет", – подчеркнул глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

По данным НЭК, общий объем инвестиционной программы "Укрэнерго" на 2018 год составляет 2,61 млрд грн. За девять месяцев 2018 года ее фактическое выполнение составило 94,2%. В то же время продолжается финансирование проектов начатых или незавершенных в 2017 году.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности, но вскоре будет преобразована в частное акционерное общество.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.