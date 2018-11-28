Экономика

09:46 28.11.2018

Цены на нефть растут на оптимизме в отношении переговоров США и КНР, Brent около $61 за баррель

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Цены на нефть растут на оптимизме в отношении переговоров США и КНР, Brent около $61 за баррель

Цены на нефть поднимаются в среду на оптимизме в отношении предстоящего саммита G20, который стартует в Буэнос-Айресе в пятницу.

Как ожидается, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся на полях саммита для обсуждения ситуации в торговой сфере. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что Д.Трамп "видит хорошие шансы на заключение соглашения" между двумя странами.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:20 кв составляет $60,99 за баррель, что на $0,78 (1,3%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $0,27 (0,45%) - до $60,21 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,66 (1,28%) - до $52,22 за баррель. По итогам торгов 27 ноября контракт снизился в цене на $0,07 (0,14%) - до $51,56 за баррель.

Днем ранее Д.Трамп заявил, что он поднимет пошлины на китайские товары, если переговоры с председателем КНР пойдут недостаточно хорошо.

"Соглашение между Вашингтоном и Пекином, или хотя бы отказ США от нового раунда повышения тарифов, будет положительным фактором для рынков", - отмечает один из редакторов специализированного издания Sevens Report Тайлер Ричи.

"Отсутствие соглашения ударит по рискованным активам, и особенно по сырью, включая нефть", - цитирует эксперта MarketWatch.

Внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют первое за 10 недель снижение запасов нефти в США.

По их оценкам, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1 млн баррелей.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 3,45 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, уменьшились третью неделю подряд - на 2,6 млн баррелей.

Теги: #цены #нефть
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