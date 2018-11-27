Мининфраструктуры не видит причин для сокращения судозаходов в украинские порты из-за военного положения

Министерство инфраструктуры не видит причин для снижения количества судозаходов в морские порты Украины после введения военного положения, сообщил директор департамента реформирования и функционирования морского и речного транспорта министерства Александр Басюк.

"Мы не видим угрозы снижения количества судозаходов по украинским портам в целом в связи с введением военного положения", - заявил он в ходе Инфраструктурного дня Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) в Киеве во вторник.

В то же время он отметил, что существует возможность повышения страховыми компаниями стоимости рисков, что может отразиться на цене фрахта.

"Есть Международный кодекс защиты судов и портовых сооружений, принятый в рамках конвенции СОЛАС-74 - это обычная международная практика. Мы повышаем уровень охраны порта. Судно, которое заходит, соответственно, имеет свой уровень охраны", - отметил он.

При этом, по словам А.Басюка, могут быть увеличено время и тщательность осмотра судов.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владими Омелян отметил, что проблемы с судозаходами в порты Азовского региона могут возникнуть, в первую очередь, из-за нарушения российской стороной прав торговых судов на беспрепятственный проход по Керченской протоке и Азовскому морю.

"В то же время у каждого порта – своя продукция. То есть, перебросить продукцию с другого региона или перенаправить продукцию, которая поставляется из Мариуполя и Бердянска в Одессу, – достаточно сложно логистически", - подчеркнул он.

Сейчас, по словам министра, погрузочно-разгрузочные работы в портах Азовского моря осуществляются беспрепятственно.

"В дальнейшем будем отслеживать и реагировать. Мы мониторим ситуацию в режиме онлайн, ведь то, что сделала Россия 25 ноября, может повториться в любую секунду", - подчеркнул В.Омелян.

Как сообщалось, Мининфраструктуры распорядилось ввести дополнительные меры по обеспечению охраны объектов инфраструктуры.