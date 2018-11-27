Курс гривни на межбанке во вторник снизился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 28,1375 грн/$1 с 27,895 грн/$1 днем ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 28,125 -28,15 грн/$1.

Банки покупают доллары у населения по курсу 27,8-28,1 грн/$1, продают - по курсу 28,3-29 грн/$1.

Котировки доллара на "черном" рынке во вторник в Киеве выросли до 28,35-28,5 грн/$1, Днепре - 28,4 -28,65 грн/$1, Одессе - 28,39- 28,67 грн/$1, Харькове - 28,4- 28,8 грн/$1

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 27 ноября снизился до 28,0973 грн/$1 с 27,8942 грн/$1.