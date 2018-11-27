Экономика

18:09 27.11.2018

Цены на нефть Brent подорожала до $60,95 за баррельК

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Цены на нефть Brent подорожала до $60,95 за баррельК

Цены на нефть поднимаются во вторник, рынок ждет саммита G20 в Буэнос-Айресе, а также заседания ОПЕК, рассчитывая на какие-то решения по нефтяному рынку.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 кв выросла на $0,47 (0,78%) - до $60,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,34 (0,66%) - до $51,97 за баррель.

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Участники рынка рассчитывают на встречу представителей России и Саудовской Аравии уже на этой неделе - на полях саммита G20 в Аргентине, который стартует в пятницу. Предполагается, что они обсудят ситуацию на нефтяном рынке перед встречей ОПЕК, намеченной на 6 декабря.

По оценкам Goldman Sachs, саммит G20 потенциально будет поворотным моментом на нефтяном рынке. Аналитики Citigroup Inc. утверждают, что в интересах России и Саудовской Аравии будет заморозить рост нефтедобычи или сократить ее.

Сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) поддержит нефтяной рынок, полагает Джеффри Карри, отвечающий за анализ сырьевых рынков в Goldman Sachs.

При цене нефти на уровне $50 за баррель подъем рынка необходим и Штатам, поскольку в этих условиях у американских производителей начинаются проблемы с выплатой кредитов, заявил Дж.Карри в интервью Bloomberg TV.

Он отметил, что темпы глобального экономического подъема остаются устойчивыми, и поэтому цены сырьевых товаров должны быть выше нынешних уровней.

Эквадор готов поддержать сокращение добычи ОПЕК на декабрьском заседании, заявил в понедельник министр энергетики страны Карлос Перес.

Между тем, министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди считает, что "пока слишком рано говорить о каких-либо сокращениях добычи".

Внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 17:00 кв. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют первое за 10 недель снижение запасов нефти в США.

По их оценкам, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, как ожидается, увеличились за неделю на 600 тыс. баррелей.

Теги: #brent #нефть
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