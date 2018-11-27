Правительство Германии планирует выделить дополнительно EUR10 млн на Фонд энергоэффективности – Зубко

Правительство Германии планирует выделить дополнительно EUR10 млн в рамках сотрудничества по Фонду энергоэффективности.

Как сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, средства будут выделены, в частности, на проекты по превращению субсидий на жилкомуслуги в инвестиции в Фонд.

"Сегодня детально проговорили возможности возвращения монетизированных субсидий на ЖКУ в качестве инвестиций в Фонд энергоэффективности. И в дальнейшем будем продолжать тесное сотрудничество по вопросам термореновации жилого сектора в рамках Фонда энергоэффективности", – цитируется в сообщении вице-премьер – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на встрече с министром окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии Свеньей Шульце.

Он также отметил, что также продолжается сотрудничество с Германией в рамках Парижского климатического соглашения и в сфере возобновляемой энергетики.

"Тут для Украины очень полезен опыт Германии с точки зрения технических решений, проектного менеджмента. Ведь у Украины также есть задание – увеличение доли возобновляемой энергетики до 11% до 2020 года и до 25% до 2035 года", – добавил вице-премьер.

Как сообщалось, конкурсная комиссия назначила Анджея Райкевича (Польша) и Юлию Сабатюк (Украина) на позиции независимых членов набсовета Фонда энергоэффективности. Как сообщалось со ссылкой на Г.Зубко, в набсовет Фонда войдут два представителя от правительства Украины, один представитель от IFC и два независимых представителя.