Стало известно, когда ВБ рассмотрит вопрос фингарантии для Украины на $750 млн

Всемирный банк включил вопрос предоставления Украине финансовой гарантии на сумму $750 млн в порядок дня заседания Совета директоров 18 декабря, сообщило Министерство финансов во вторник.

"Окончательные параметры соглашения будут определены Советом директоров Всемирного банка", – сообщило министерство в соцсети Facebook.

Минфин напоминает, что гарантия на политику развития (PBG) – финансовый инструмент Всемирного банка, который может быть использован правительством страны только для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.

"Гарантия Всемирного банка поддержит Украину в реализации реформ, в частности, в финансовом секторе и управлении государственными банками, а также обеспечит их дальнейшее внедрение. Гарантия будет действовать 10 лет, что даст Украине возможность получить международное финансирование на более приемлемых условиях, чем при самостоятельном привлечении средств", – прокомментировала министр финансов Оксана Маркарова.