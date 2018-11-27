Продажи вин в Украине за первое полугодие выросли на 12% за счет импортных вин низкого ценового сегмента

Продажи виноградных вин в Украине за январь-сентябрь 2018 года выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 3,23 млрд грн за счет увеличения объемов продаж импортных вин низкого ценового сегмента, сообщила генеральный директор ООО "Инкерман Украина" Анна Горкун.

"По данным Госстата, в первом полугодии 2018 года в Украине было продано виноградного вина на сумму 3,23 млрд грн, а это на 12% больше, чем аналогичный показатель в 2017 году. Уровень продаж вин в Украине растет из года в год тем не менее, статистика продаж в национальных розничных сетях свидетельствует о том, что основной прирост потребления происходит за счет увеличения объема продаж импортных вин низкого ценового сегмента. При этом объем продаж вина украинского производства практически не меняется уже несколько лет подряд", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам А.Горкун, с одной стороны, радует тот тренд, что потребитель отдает все больше предпочтение вину, а не крепкому алкоголю, но с другой стороны очень тревожным является сигнал, что выбор продукта происходит не на основании отбора по качественным параметрам, а на основании цены.

"На сегодняшний день перед нами стоит сложная, но обязательная к выполнению цель: завоевать признание потребителя, доказав, что в сегменте до 130 грн украинские вина лучшие. Эта задача перекликается с нашей миссией – возродить и преумножить славу украинского виноделия", - отметила она.

Гендиректор указала, что в региональной структуре продаж лидируют киевляне. Так, за шесть месяцев 2018 года в Киеве продано вина на сумму более 1 млрд грн, а в Киевской области - еще на сумму 265 млн грн. Следующими в рейтинге по продаже вин находятся Днепропетровская область (299,8 млн грн), Харьковская (243,3 млн грн) и Львовская области (233,9 млн грн).

"Региональная структура продаж вполне закономерна. В ООО "Инкерман Украина" уровень продаж вин полностью перекликается с государственной статистикой. Он зависит от численности населения региона и сезонности. Имеется в виду как постоянное население, так сезонные миграции — летний и зимний отдых. Где увеличивается количество людей, там, закономерно, и растут продажи", - заметила А.Горкун.

Торговый дом "Инкерман" создан в 2014 году как дочерняя компания Inkerman International AB. В ассортимент компании входят тихие и игристые вина.

Тихие вина Inkerman производятся в Херсонской области в г.Новая Каховка на мощностях Дома марочных коньяков "Таврия". Игристые вина TM Inkerman производятся в г.Одесса на мощностях производственной площадки "Одессавинпром".

В ноябре 2018 года ООО Торговый Дом "Инкерман" переименован в ООО "Инкерман Украина".

Inkerman International AB – международный винодельческий холдинг (Швеция). Акционерами Inkerman International AB являются HTT BWH Holding Ltd – 40% (Финляндия), Eksen Investments Limited – 40% (Кипр), Pan Chang Group INC. Limited – 20% (Гонконг).