Экономика

16:45 27.11.2018

Смена руководства «Энергетические ресурсы Украины»

2 мин читать

Структурные изменения в компании связаны с назначением одного из партнеров Группы ЭРУ Андрея Фаворова на руководящую должность НАК «НАФТОГАЗ УКРАИНЫ».

Одновременно с принятым решением, следуя общепринятым мировым принципам, Андрей Фаворов выходит из менеджмента компаний Группы ЭРУ и продает свою долю действующим партнерам по бизнесу – Дейлу Перри и Ярославу Мудрому.

По словам Андрея Фаворова, решение уйти из компании связана с необходимостью отстоять и продолжить запущенные в 2015 году процессы и реформы в нефтегазовой отрасли. «Трансформация газового рынка произошла, и немаловажная роль в ней отведена НАК «НАФТОГАЗ УКРАИНЫ». Я верю, что мой опыт и жизненные ориентиры смогут усилить команду НАКа, продолжить интеграцию газового рынка Украины с европейским, обеспечить поступление необходимого ресурса и создать новые возможности для местной добычи», - подчеркнул ныне ответственный за интегрированный газовый бизнес Андрей Фаворов.

Бывшие партнеры Фаворова по бизнесу, Ярослав Мудрый и Дейл Перри, поддерживают решение, отметив, что продажа доли в бизнесе при переходе на ответственную позицию в государственном секторе с целью нейтрализации конфликта интересов – яркий пример демонстрации европейских подходов и ценностей.

«Мы поддерживаем инициативы Андрея и желаем ему успехов в его новой должности. Я уверен, что этот вызов является значимым моментом для газовой отрасли и Украины в целом», - прокомментировал уход Андрея Фаворова Ярослав Мудрый, управлявший партер Группы ЭРУ и директор ООО «ЭРУ Трейдинг».

Американский партнер Дейл Перри отметил: «Горжусь командой, которую мы создали в Украине, и успехом Группы ЭРУ на таком сложном рынке. Желаю удачи Андрею на его новой должности, так как его успех будет разделяться народом Украины. Хочу поблагодарить Андрея за приглашение вместе создать Группу ЭРУ в 2014 году, и я с нетерпением жду продолжения роста и развития нашей компании в столь важном энергетическом секторе Украины».

Напомним, что Группа ЭРУ специализируется на реализации проектов в украинской энергетике, совместно со своей дочерней компанией ООО «ЭРУ Трейдинг» является ведущим импортером и поставщиком природного газа в Украине. Портфель потребителей включает крупные предприятия металлургической, химической и сельскохозяйственной отраслей. Также, Группа ЭРУ занимается экспортом и поставками электроэнергии на внутреннем рынке Украины, торговлей мазутом, углем и другими видами сырья. Будучи американским инвестором, компании Группы имеют страховку OPIC от политических рисков.

 

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Стало известно, когда ВБ рассмотрит вопрос фингарантии для Украины на $750 млн

Продажи вин в Украине за первое полугодие выросли на 12% за счет импортных вин низкого ценового сегмента

Uber оштрафовали в Великобритании и Нидерландах на $1,17 млн из-за кибератаки 2016 года

Украина и Пакистан обсуждают планы совместного производства пакистанского ОБТ Al-Khalid-1

Топ-менеджер "Нафтогаза" не видит сюрпризов по итогам предварительных слушаний апелляции "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража

НКРЭКУ одобрила проект снижения с января-2019 тарифов на вход-выход в ГТС Украины в 1,5-2,1 раза

Moody's: ВВП Японии в 2019г вырастет на 0,8%, прибыли компаний - на 1-3%

Украина 90% "органики" поставляет на экспорт

"Укрзализныця" намерена повысить грузовые тарифы на 16,6% с февраля 2019 и далее на 2,5% ежеквартально

Доллар стабилен к евро и иене

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА