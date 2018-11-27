Украина и Пакистан обсуждают планы совместного производства пакистанского ОБТ Al-Khalid-1

Украина и Пакистан отрабатывают планы по дальнейшему наращиванию двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС) в сфере бронетанкостроения.

Как сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром" во вторник, состояние выполнения текущих договоренностей и потенциал украинско-пакистанского ВТС обсуждался в ходе переговоров замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского и федерального министра оборонной промышленности Пакистана Зобаиды Джалал Хан, прошедших в первый день работы 10-й международной обороной выставки IDEAS-2018 (Карачи, Пакистан).

В ходе встречи стороны определили перспективы дальнейшего сотрудничества. В частности, речь шла о совместном производстве на территории Пакистана танков "Аль-Халид-1", а также организации услуг по капитальному ремонту и модернизации танков Т-80УД, поставленных Украиной пакистанскому заказчику в 1997-99 годах. Согласно оценкам сторон, к перспективным направлениям двустороннего ВТС отнесена организация совместных производств бронетехники с углубленным технологическим участием Украины в интересах вооруженных сил обеих стран, отмечается в сообщении.

Как подчеркнул О.Гладковский, к настоящему времени украинская и пакистанская стороны вышли на качественно новый уровень ВТС: речь идет о взаимной интеграции оборонных технологий и организации совместных проектов в сфере ОПК.

Министр оборонной промышленности Пакистана подтвердила стратегический уровень партнерства с Украиной в области развитии ОПК, сообщила пресс-служба.

Международная оборонная выставка и семинар IDEAS – одна из основных региональных специализированных выставок оборонной промышленности в Южной Азии.

В работе IDEAS-2018, которая пройдет 27-30 ноября в Карачи, ожидается участие свыше 500 оборонных компаний из 50 стран. Украина представляет на выставке потенциальным заказчикам азиатского региона, в том числе, перспективную бронетехнику, высокоточное противотанковое вооружение, системы управления артиллерийским огнем.

Пакистан входит в число давних и крупнейших партнеров Украины по ВТС в Азиатском регионе. В рамках заключенного в 1996 году контракта стоимостью около $650млн, Украина поставила в Пакистан 320 танков Т-80УД. В 2016 году, в ходе международной IDEAS-2016, стороны закрепили меморандумом планы по расширению двустороннего ВТС в области техобслуживания и модернизации пакистанской бронетехники. Достигнутые договоренности предусматривают размещение на мощностях ОПК Украины пакистанского оборонного заказа на сумму более $600 млн.

С 2001 года Украина также сотрудничает с Пакистаном и КНР в проекте пакистанского ОБТ Al-Khalid, когда был заключен первый контракт на поставку моторно-трансмиссионных отделений (МТО) на базе двигателя 6ТД-2 для собираемого на мощностях в Таксиле и имеющего хороший экспортный потенциал пакистанского ОБТ. В настоящее время украинскими специалистами уже освоен двигатель нового поколения 6ТД-3 мощностью 1500 л.с., который может конкурировать с разработками мировых производителей.