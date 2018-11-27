Топ-менеджер "Нафтогаза" не видит сюрпризов по итогам предварительных слушаний апелляции "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко не видит сюрпризов по итогам предварительных слушаний по апелляции ПАО "Газпром" (РФ) на решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма о доплате $4,63 млрд за недопоставку газа для транзита.

"Завершились предварительные слушания в апелляционном суде по решению Стокгольмского арбитража. Все по плану, неприятных сюрпризов нет, остаемся уверенными в нашей победе", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

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Как сообщалось, в феврале 2019 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил исковые требования "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" о нарушениях контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину. Суд обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Таким образом, по итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан доплатить НАК $2,56 млрд.