Экономика

16:08 27.11.2018

Moody's: ВВП Японии в 2019г вырастет на 0,8%, прибыли компаний - на 1-3%

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Moody's: ВВП Японии в 2019г вырастет на 0,8%, прибыли компаний - на 1-3%

Замедление темпов роста глобальной экономики и ВВП Японии приведет к уменьшению скорости повышения корпоративных прибылей в стране в следующем году, хотя влияние со стороны усиливающейся внешнеторговой напряженности пока остается управляемым, сообщается в отчете рейтингового агентства Moody's Japan K.K.

"Мы прогнозируем рост ВВП в Японии в 2019 году на 0,8%, в то время как EBITDA рейтингуемых нами компаний увеличится на 1-3% - меньше, чем ожидаемые в 2018 году темпы подъема", - заявил заместитель управляющего директора Moody's Михоко Манабе.

По его словам, которые приводятся в сообщении, большинство секторов имеют стабильный прогноз, за исключением коммунального сектора и фармацевтики (у них прогноз негативный).

"Прямое макроэкономическое влияние от повышения США импортных пошлин на китайскую продукцию будет вполне управляемым, при этом автомобильный сектор Японии будет наиболее сильно затронут торговыми трениями", - отмечается в отчете агентства.

Однако высокие цены на нефть и ужесточение финансовых условий в США и Европе окажут давление на экономическую активность на развивающихся рынках, что приведет к снижению спроса на японский экспорт, полагают аналитики Moody's.

Теги: #moodys
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