Доллар стабилен к евро и иене

Доллар США стабилен по отношению к евро и иене на торгах во вторник, в центре внимания рынка - торговый спор Вашингтона и Пекина, а также выступления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Фунт стерлингов дешевеет на фоне сохраняющихся сомнений в судьбе соглашения с ЕС об условиях Brexit, которое будет вынесено на голосование британского парламента 11 декабря, пишет газета Financial Times.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что достигнутое соглашение по Brexit выгодно Брюсселю, тогда как Лондон может столкнуться с проблемами. Д.Трамп также отметил, что такое соглашение может помешать Великобритании развивать торговлю с американскими партнерами.

Курс фунта к доллару опустился на 0,5% - до $1,2757, падение стоимости британской валюты относительно евро, иены и других основных мировых валют составляет более 0,5%.

Пара евро/доллар во вторник торгуется на уровне $1,1331 по сравнению с $1,1328 на закрытие предыдущей сессии. Курс доллара к иене составляет 113,6 иены против 113,58 иены накануне.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов 0,1%.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией в отношениях США и Китая, пытаясь оценить регулярно поступающие противоречивые сигналы. Накануне американский президент Дональд Трамп дал понять, что все же намерен повысить пошлины на товары китайского экспорта общим объемом $267 млрд со следующего года.

Ранее официальный представитель китайского Минфина Гэн Шуан заявил о том, что Д.Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора, состоявшегося 1 ноября, договорились стремиться к достижению взаимовыгодных соглашений.

Главы США и КНР планируют встретиться на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, который пройдет 30 ноября - 1 декабря.

Во вторник трейдеры ждут выступлений ряда представителей ФРС - зампредседателя Федрезерва Ричарда Клариды, а также глав Федеральных резервных банков (ФРБ) Атланты, Канзаса и Чикаго Рафаэля Бостика, Эстер Джордж и Чарльза Эванса.