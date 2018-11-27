В Украине растаможили по новым правилам первый авто на еврономерах

Черновицкая таможня за 49,3 тыс. грн оформила первый легковой автомобиль – Renault Laguna 2004 года с дизельным двигателем, который имел немецкую регистрацию, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС).

Как сообщается на сайте ведомства, пошлина при растаможивании данного транспортного средства (10%) составила 4,6 тыс. грн, акцизный налог (льготная ставка с применением коэффициента 0,5) – 28,765 тыс. грн, налог на добавленную стоимость (НДС) – 15,957 тыс. грн.

Если бы Renault Laguna оформлялся через три месяца, то таможенные платежи составили бы 83,8 тыс. грн, поскольку льготная ставка на акцизный налог будет действовать только в течение 90 календарных дней, начиная с 25 ноября, отмечает ГФС.

При этом до 25 ноября, когда вступил в силу закон, импорт этого автомобиля был бы невозможен из-за запрета таможенного оформления автомобилей старше восьми лет, указывает ведомство.

"Помимо этого, таможенное оформление совершается при условии добровольной уплаты в государственный бюджет средств в сумме 8,5 тыс. грн (500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) в случае, если это транспортное средство находится на территории Украины с нарушениями требований Таможенного кодекса. Эти средства уплачивает физлицо, которое является собственником такого транспортного средства или лицо, которое уполномочено распоряжаться им", – поясняет ГФС.

ГФС также подчеркнула, что при ввозе для постоянного пользования бывших в пользовании транспортных средств подтверждение соответствия экологическим нормам ЕВРО 5 не требуется.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 году вступили в силу законодательные изменения, в соответствии с которыми акцизный налог начисляется по единой формуле – базовая ставка, умноженная на коэффициент объема двигателя и коэффициент транспортного средства. Базовая ставка определяется отдельно для каждого транспортного средства в зависимости от типа двигателя и объема цилиндра.

Коэффициент возраста равен количеству полных календарных лет после года производства автомобиля, причем для автомобилей старше 15 лет коэффициент равен 15.

Ставки акцизного налога для транспортных средств, оснащенных исключительно электрическим двигателем (одним или несколькими), установлены в размере EUR1 за 1 кВт/час объема электрического стимулятора таких транспортных средств. Ставка акцизного налога на автомобили, которые приводятся в движение только электрическим двигателем, установлены в размере EUR 100 за 1 шт.

При этом на протяжении 180 дней таможенное оформление транспортных средств с нарушениями условий таможенных режимов временного ввоза или транзита, совершается при условии уплаты таможенных платежей и 8,5 тыс. грн.

Затем при превышении срока транзита или временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией на более чем 30 суток собственнику такого автомобиля угрожает штраф в размере 170 тыс. грн. В то же время Национальная получит доступ к данным об автомобилях, которые находятся в Украине с нарушениями сроков временного ввоза и транзита.