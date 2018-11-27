Экономика

15:13 27.11.2018

Dragon Capital перестроит этаж паркинга львовского ТРЦ Victoria Gardens в офисы

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Dragon Capital перестроит этаж паркинга львовского ТРЦ Victoria Gardens в офисы

ООО "Европолис Проперти Холдинг" (Киев), входящее в группу компаний Dragon Capital, получило разрешение Львовского горсовета на реконструкцию четвертого этажа многоуровневого паркинга торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Victoria Gardens (Львов) под офисные помещения.

Соответствующие градостроительные условия и ограничения на перестройку этажа паркинга в ТРЦ по ул. Кульпарковская, 226-А утверждены Львовским гросоветом 16 ноября.

Как сообщалось, официальное открытие крупнейшего в Западной Украине трехуровневого ТРЦ Victoria Gardens во Львове общей арендной площадью (GLA) 54,5 тыс. кв. м состоялось 29 октября 2016 года.

По состоянию на июль 2015 года брокерская компания JLL сообщала об общем объем инвестиций в реализацию проекта на уровне $110 млн.

Dragon Capital Investments Limited, входящая в группу компаний "Драгон Капитал", завершила сделку по приобретению ТРЦ Victoria Gardens у двух турецких частных инвесторов.

Группа компаний "Драгон Капитал" основана в 2000 году. Является одной из крупнейших на инвестрынке Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

Теги: #dragon_capital
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