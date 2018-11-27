Экономика

14:24 27.11.2018

Долг РФ по иску Ощадбанка о компенсации убытков из-за утраченных в Крыму инвестиций будет ежедневно расти на $97 тыс

2 мин читать
Долг РФ по иску Ощадбанка о компенсации убытков из-за утраченных в Крыму инвестиций будет ежедневно расти на $97 тыс

Долг Российской Федерации по иску Ощадбанка (Киев) о компенсации убытков учреждения в связи с утраченными в Крыму инвестициями будет ежедневно расти на $97 тыс., сообщил глава правления Ощадбанка Андрей Пышный.

"$97 тыс. - именно такая сумма с сегодняшнего дня и ежедневно будет начисляться по решению Арбитражного трибунала в Париже в случае невыполнения Российской Федерацией обязательства возместить Ощадбанку почти $1,3 млрд убытков, причиненных вследствие аннексии и оккупации АР Крым", - написал он на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, Арбитражный суд в Париже 26 ноября удовлетворил требование Ощадбанка компенсировать ему убытки, причиненные банку в результате аннексии Крыма Российской Федерацией.

Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.

Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли в 1976 году, а также в соответствии с соглашением между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Российская Федерация не признала решение международного арбитража по иску Ощадбанка о компенсации убытков на $1,3 млрд в связи с утраченными в Крыму инвестициями.

Ощадбанк по состоянию на март 2014 года располагал крупнейшей банковской сетью в Крыму, насчитывавшей 294 территориально обособленных безбалансовых отделения.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов Ощадбанк занимал 2-е место среди 83 действовавших в стране банков.

Теги: #крым #ощадбанк
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Россия не признает решение международного арбитража о компенсации $1,3 млрд Ощадбанку

Москва не признала положительное решение гаагского арбитража по иску украинского Ощадбанка о компенсации убытков на $1,3 млрд

Ощадбанк выиграл в международном арбитраже у РФ $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма

НАБУ не предъявляло обвинений Ощадбанку

Ощадбанк запустил чат-бот в Telegram

Ощадбанк планирует до конца года провести финреструктуризацию еще на 10 млрд грн

ДТЭК ожидает решение арбитража в Гааге по утраченным в Крыму активам не ранее 2020г

Ощадбанк продал логистический центр "Арктика" за 195 млн грн

Российские санкции могут повлиять на работающие в Крыму украинские торговые сети – эксперты

Ощадбанк за 9 мес. сократил чистую прибыль в 6 раз

ПОСЛЕДНЕЕ

Черновицкая таможня растаможила первый автомобиль на иностранных номерах за 49,3 тыс. грн

"Укрзализныця" вводит спецрежим контроля опасных гражданских грузов

Dragon Capital перестроит этаж паркинга львовского ТРЦ Victoria Gardens в офисы

Испания намерена закрыть все АЭС в 2023-2028гг, половину угольных - в 2020г

Покупка бизнеса Toshiba в США расширит возможности китайской ENN на рынке СПГ

Франция замедлит темпы отключения реакторов АЭС - Макрон

Холдинг "Хлебные инвестиции" открыл завод по производству замороженного хлеба под Киевом

Германия выделит Украине EUR 84,8 млн на проекты технической и финансовой помощи

Госгеонедр в начале декабря выставит на "ProZorro.Продажи" первые спецразрешения на недропользование

Нефть сохраняет стабильность

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА