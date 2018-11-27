Долг РФ по иску Ощадбанка о компенсации убытков из-за утраченных в Крыму инвестиций будет ежедневно расти на $97 тыс

Долг Российской Федерации по иску Ощадбанка (Киев) о компенсации убытков учреждения в связи с утраченными в Крыму инвестициями будет ежедневно расти на $97 тыс., сообщил глава правления Ощадбанка Андрей Пышный.

"$97 тыс. - именно такая сумма с сегодняшнего дня и ежедневно будет начисляться по решению Арбитражного трибунала в Париже в случае невыполнения Российской Федерацией обязательства возместить Ощадбанку почти $1,3 млрд убытков, причиненных вследствие аннексии и оккупации АР Крым", - написал он на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, Арбитражный суд в Париже 26 ноября удовлетворил требование Ощадбанка компенсировать ему убытки, причиненные банку в результате аннексии Крыма Российской Федерацией.

Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.

Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли в 1976 году, а также в соответствии с соглашением между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Российская Федерация не признала решение международного арбитража по иску Ощадбанка о компенсации убытков на $1,3 млрд в связи с утраченными в Крыму инвестициями.

Ощадбанк по состоянию на март 2014 года располагал крупнейшей банковской сетью в Крыму, насчитывавшей 294 территориально обособленных безбалансовых отделения.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов Ощадбанк занимал 2-е место среди 83 действовавших в стране банков.