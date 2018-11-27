Экономика

14:05 27.11.2018

Франция замедлит темпы отключения реакторов АЭС - Макрон

1 мин читать
Франция замедлит темпы отключения реакторов АЭС - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о новых темпах отключения реакторов АЭС в стране, отметив, что процесс снижения доли атомной энергетики во Франции будет замедлен, сообщает AP.

"Что касается атомной энергии: к 2035 году мы отключим 14 реакторов мощностью 900 МВт. Этот процесс начнется в 2020 году, когда мы окончательно закроем два реактора АЭС "Фессенхайм". Еще от четырех до шести реакторов будут отключены к 2030 году", - написал Э.Макрон во вторник в Twitter.

Также к 2035 году Франция рассчитывает сократить долю атомной энергетики в энергетическом секторе страны до 50%, отметил президент.

Это значительная задержка по сравнению с целями по сокращению доли атомной энергетики в стране, установленными экс-президентом Франсуа Олландом к 2025 году.

Франция - одна из наиболее зависящих от атомной энергии стран, на сегодняшний день более 3/4 энергетического сектора приходятся на 19 АЭС.

Э.Макрон подчеркнул, что Франция будет постепенно переходить на возобновляемые источники энергии, пытаясь снизить зависимость экономики от топлива, стимулирующего глобальное потепление.

Теги: #реактор #макрон #аэс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Испания намерена закрыть все АЭС в 2023-2028гг, половину угольных - в 2020г

Westinghouse поставил в Украину тысячную сборку для реакторов типа ВВЭР-1000

"Энергоатом" договорился о сотрудничестве с финским производителем дизель-генераторных установок Wärtsilä

Ривненская АЭС вывела блок №3 на номинальную мощность

"Турбоатом" в сентябре досрочно изготовит оборудование для модернизации второй турбины Армянской АЭС

Германия прохладно отнеслась к идее единого бюджета еврозоны

Запорожская АЭС подключила блок №5 к энергосистеме после завершения планового ремонта

Кабмин утвердил ТЭО строительства блоков №3-4 Хмельницкой АЭС

Украина за 5 мес. закупила ядерное топливо на $213,5 млн

Южно-Украинская АЭС отключила блок №1

ПОСЛЕДНЕЕ

Черновицкая таможня растаможила первый автомобиль на иностранных номерах за 49,3 тыс. грн

"Укрзализныця" вводит спецрежим контроля опасных гражданских грузов

Dragon Capital перестроит этаж паркинга львовского ТРЦ Victoria Gardens в офисы

Покупка бизнеса Toshiba в США расширит возможности китайской ENN на рынке СПГ

Долг РФ по иску Ощадбанка о компенсации убытков из-за утраченных в Крыму инвестиций будет ежедневно расти на $97 тыс

Холдинг "Хлебные инвестиции" открыл завод по производству замороженного хлеба под Киевом

Германия выделит Украине EUR 84,8 млн на проекты технической и финансовой помощи

Госгеонедр в начале декабря выставит на "ProZorro.Продажи" первые спецразрешения на недропользование

Нефть сохраняет стабильность

Рынки акций Азии завершили торги во вторник без единой динамики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА