Экономика

13:54 27.11.2018

Холдинг "Хлебные инвестиции" открыл завод по производству замороженного хлеба под Киевом

2 мин читать
Холдинг "Хлебные инвестиции" открыл завод по производству замороженного хлеба под Киевом

ООО "Холдинговая компания "Хлебные инвестиции", один из крупнейших производителей хлеба и хлебобулочных изделий в Украине, открыл завод Chanta Mount по производству замороженных хлебобулочных изделий в с.Новые Петровцы под Киевом.

Согласно сообщению на сайте предприятия, на начальном этапе сумма инвестиций в проект составила EUR15 млн, после введения в эксплуатацию всех необходимых мощностей превысит EUR25 млн.

"Уже сегодня Chanta может производить почти 30 тонн чиабатты, французских багетов и других артизанских хлебов в сутки. После установки дополнительных линий мощность возрастет до 90 тонн в сутки. Таким образом, Chanta Mount стала одной из крупнейших компаний такой специализации в Европе", - отмечается в сообщении "Хлебных инвестиций".

"50% продукции мы планируем реализовывать в Украине, остальное - продавать на экспорт. У нас создан очень мощный департамент R&D, который призван разрабатывать для клиентов самые интересные рецептуры", - отметил основатель компании Юрий Трындюк.

В сообщении "Хлебных инвестиций" отмечается, что главными покупателями данных видов полуфабрикатов являются пекарни при супермаркетах и в торговых центрах, мини-пекарни, автозаправки, сектор HoReCa, сервисы доставки еды в офисы.

По данным компании, завод был построен с нуля меньше чем за 1,5 года и стал шестым предприятием в холдинге Ю.Трындюка.

Холдинг "Хлебные инвестиции" оценивает свою долю на украинском рынке хлебобулочных изделий в 8%, занимает третье место среди крупнейших хлебных предприятий. Выпускает около 132 тыс. тонн продукции в год.

В состав холдинга "Хлебные инвестиции" входят ПAO "Теремно Хлеб" (Волынская обл.), ООО "Бердичевский хлебозавод" (Житомирская обл.), ПАО "Черновицкий хлебокомбинат" (Черновцы), "Первый столичный хлебозавод" (Киев), ПАО "Ивано-Франковский хлебокомбинат" (Ивано-Франковск) и ООО "Чанта Маунт" (с.Старые Петровцы Киевской обл.). Также в холдинг входит сеть фирменных магазинов "Царь Хлеб".

Теги: #киев #холдинг #хлеб
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Открытие KFC на Майдане Независимости было стратегическим шагом для конкуренции с McDonald's – эксперт

Wizz Air запустит рейсы из Кракова в Киев и Харьков

Киевский метрополитен заключил договор с "Киевметростроем" о строительстве метро на Виноградарь за 6 млрд грн

Киев хочет закупить 20 трамвайных вагонов за 1,07 млрд грн за средства ЕИБ

Столичный ТРЦ White откроется до конца 2020г – UTG

Польская компания может заняться достройкой киевского ТРЦ

Уровень аварийности тепловых сетей в Киеве достигает 80% - КГГА

Китайская компания завершила ТЭО проекта строительства четвертой ветки метро в Киеве

Счета застройщика столичного ЖК "Чайка" арестованы, компания заявляет о попытке рейдерского захвата

Власти Киева призывают жителей домов на Харьковском шоссе придерживаться предложенного плана мер по решению проблемы их ЖК

ПОСЛЕДНЕЕ

Узбекистан легализует добычу драгметаллов старателями

Черновицкая таможня растаможила первый автомобиль на иностранных номерах за 49,3 тыс. грн

"Укрзализныця" вводит спецрежим контроля опасных гражданских грузов

Dragon Capital перестроит этаж паркинга львовского ТРЦ Victoria Gardens в офисы

Испания намерена закрыть все АЭС в 2023-2028гг, половину угольных - в 2020г

Покупка бизнеса Toshiba в США расширит возможности китайской ENN на рынке СПГ

Долг РФ по иску Ощадбанка о компенсации убытков из-за утраченных в Крыму инвестиций будет ежедневно расти на $97 тыс

Франция замедлит темпы отключения реакторов АЭС - Макрон

Германия выделит Украине EUR 84,8 млн на проекты технической и финансовой помощи

Госгеонедр в начале декабря выставит на "ProZorro.Продажи" первые спецразрешения на недропользование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА