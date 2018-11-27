Холдинг "Хлебные инвестиции" открыл завод по производству замороженного хлеба под Киевом

ООО "Холдинговая компания "Хлебные инвестиции", один из крупнейших производителей хлеба и хлебобулочных изделий в Украине, открыл завод Chanta Mount по производству замороженных хлебобулочных изделий в с.Новые Петровцы под Киевом.

Согласно сообщению на сайте предприятия, на начальном этапе сумма инвестиций в проект составила EUR15 млн, после введения в эксплуатацию всех необходимых мощностей превысит EUR25 млн.

"Уже сегодня Chanta может производить почти 30 тонн чиабатты, французских багетов и других артизанских хлебов в сутки. После установки дополнительных линий мощность возрастет до 90 тонн в сутки. Таким образом, Chanta Mount стала одной из крупнейших компаний такой специализации в Европе", - отмечается в сообщении "Хлебных инвестиций".

"50% продукции мы планируем реализовывать в Украине, остальное - продавать на экспорт. У нас создан очень мощный департамент R&D, который призван разрабатывать для клиентов самые интересные рецептуры", - отметил основатель компании Юрий Трындюк.

В сообщении "Хлебных инвестиций" отмечается, что главными покупателями данных видов полуфабрикатов являются пекарни при супермаркетах и в торговых центрах, мини-пекарни, автозаправки, сектор HoReCa, сервисы доставки еды в офисы.

По данным компании, завод был построен с нуля меньше чем за 1,5 года и стал шестым предприятием в холдинге Ю.Трындюка.

Холдинг "Хлебные инвестиции" оценивает свою долю на украинском рынке хлебобулочных изделий в 8%, занимает третье место среди крупнейших хлебных предприятий. Выпускает около 132 тыс. тонн продукции в год.

В состав холдинга "Хлебные инвестиции" входят ПAO "Теремно Хлеб" (Волынская обл.), ООО "Бердичевский хлебозавод" (Житомирская обл.), ПАО "Черновицкий хлебокомбинат" (Черновцы), "Первый столичный хлебозавод" (Киев), ПАО "Ивано-Франковский хлебокомбинат" (Ивано-Франковск) и ООО "Чанта Маунт" (с.Старые Петровцы Киевской обл.). Также в холдинг входит сеть фирменных магазинов "Царь Хлеб".